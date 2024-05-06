Просмотрите любой каталог семян, и вы быстро обнаружите, что существует множество видов салата, которые можно выращивать.

Некоторые салаты, такие как листовой и дубовый, лучше всего употреблять в качестве молодой зелени, в то время как другие, такие как айсберг и масличный, выращивают ради зрелых кочанов.

Текстура листьев салата также может быть разной: у некоторых салатов, например, у сортов салата «масляная головка», листья нежные, маслянистые, а у других, например, у ромэна, листья хрустящие, что придает им приятный хруст.

Лучшие виды салата для выращивания в горшке на подоконнике:

В горшках можно выращивать любой тип салата, но некоторые из них легче выращивать в горшках. Листовой салат и дубовый салат растут быстрее всего.

Их собирают на любой стадии между молодым и зрелым листом, поэтому они идеально подходят для горшков.

Кочанным салатам требуется больше времени, чтобы созреть, и они занимают больше места, но их также можно выращивать в горшках или тканевых кашпо.

Растениям салата с мелкой корневой системой не нужен очень глубокий горшок, особенно если вы выращиваете быстрорастущий урожай молодой зелени.

Для молодых растений подойдет небольшая глубина, но для более крупных головок понадобиться горшок побольше.

Горшки, подносы и оконные ящики подойдут для віращивания листового салата, но им нужны отверстия на дне, чтобы лишняя вода могла стечь.

Наполните контейнеры смесью почвенной смеси и компоста, примерно две части почвенной смеси и одна часть компоста.

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