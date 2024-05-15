После потепления у многих хозяек и хозяев возникает вопрос, можно ли высаживать овощи, зелень и рассаду в открытый грунт и как не нервничать из-за заморозков.

Совершенно нередко заморозки на почве бывают даже в середине мая. В таком случае урожай, особенно помидоров и перца, может умереть.

При низкой температуре перец и помидоры прекращают развиваться, а при даже кратковременных заморозках погибают.

Для прорастания огурцов нужна температура 13–15 °C, для их роста – 25–30 °C. Опадают цветки и прекращается рост при 13 °C, при 8 °C загнивают семена в почве.

Перец очень любит тепло, так что он прорастает при температуре от 18 °C, но специалисты советуют подождать до 25 °C. Для роста нужно 20–25 °C.

Помидор тоже очень теплолюбивое растение. Для прорастания ему нужна температура 20–25 °C. Дневная температура должна быть не ниже 24 °C, ночная – при 18 °C.

Когда можно высаживать перец, помидоры и огурцы в почву.

Рассада помидоров погибнет, если температура опускается до 2 °C.

Для того чтобы рассада не погибла в открытом грунте из-за заморозков необходимо ее защитить. На грядки, где растут помидоры, перец, огурцы, кабачки нужно поставить дуги и натянуть агроволокно либо пленку.

Края агроволокна прижимают к земле досками, кирпичом или любыми другими тяжелыми предметами, чтобы укрытие не сорвало ветром.

Также на огородах можно часто увидеть, как маленькие растения покрыты пластиковыми бутылками.

А вот картошку защитить от заморозков можно путем окучивания. Если всходы еще не появилась, или она маленькая, картошку можно укрыть землей полностью – ростки со временем сами пробьются к солнцу и теплу.

Когда можно высаживать перец, помидоры и огурцы в почву.

Еще одним методом защиты растений от заморозков является обычный полив. Но он сработает только, если речь идет о незначительном понижении температуры – до минус два. Как он работает: вода начинает испаряться, образуя небольшой туман вокруг растений, сдерживающий перепады температур. Между листьями создается парниковый эффект, при насыщении воздуха влагой удается сохранить собственный микроклимат.

Чтобы самостоятельно определить, когда возможны заморозки, необходимо внимательно наблюдать прогнозы погоды.

Конечно, оптимальные методы защиты перца, помидоров и других растений от заморозков – высаживать семена и пересаживать рассаду в открытую почву только после исчезновения угрозы заморозков.

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