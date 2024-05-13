Пікіровка розсади перцю, баклажанів та інших рослин продовжує викликати серед господарів дискусії. Одні вважають її обов’язковою, інші ж наголошують, що пікіруванні розсади – це для рослин лише додатковий стрес, а, значить, зменшується вирогідність отримати гарний врожай.
Щоб зробити для рослин цей процес менш стресовим, пікірування проводять на ранніх стадіях росту, на моменті появи 2-3 справжніх листочків.
Однак є рослини, які все одно переносять пікіровку вкрай погано. Своїм досвідом поділилася досвідчена господиня і блогерка natali_shepik.
Пані Наталія склала свій список рослин, які не люблять пікірування.
За її словами, погано пікіровку переносить болгарський перець.
«Його краще одразу посіяти в стаканчики, або касету, а потім за потреби перевалювати в більшу ємність», - розповіла господиня.
Також не любить пікіровку баклажан.
«Він, наче, і непогано приживається, та все ж таки, краще не випробовувати долю. Сію або в стаканчики, або в достатньо глибоку ємність, а потім розсаджую по стаканчиках. Але тільки один раз, далі перевалюю», - розповіла пані Наталія.
Огірок, гарбуз, кабачок, диня і кавун теж, на думку блогерки, практично не переносять пікіровку.
«Сію їх в стаканчики, а потім перевалюю в грунт», - розповіла господиня.
Також пересадку не любить пекінська капуста.
«Тож сію теж в спеціальні торбинки , щоб потім не травмувати коріння. Деякі види салату теж не люблять цієї процедури», - розповіла Наталія.
Додамо, що базилік і чорнобривці – витривалі рослини, але пошкодження коренів у розсаді теж дуже не люблять.
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