Пікірування розсади – це надважливий процес, під час якого відбувається пересадка сіянців з ємностей меншого розміру у більші, однак садівники, фермери і городники неоднозначно ставляться до цього моменту.

Пікіровка розсади перцю, баклажанів та інших рослин продовжує викликати серед господарів дискусії. Одні вважають її обов’язковою, інші ж наголошують, що пікіруванні розсади – це для рослин лише додатковий стрес, а, значить, зменшується вирогідність отримати гарний врожай.

Щоб зробити для рослин цей процес менш стресовим, пікірування проводять на ранніх стадіях росту, на моменті появи 2-3 справжніх листочків.

Однак є рослини, які все одно переносять пікіровку вкрай погано. Своїм досвідом поділилася досвідчена господиня і блогерка natali_shepik.

Пані Наталія склала свій список рослин, які не люблять пікірування.

За її словами, погано пікіровку переносить болгарський перець.

«Його краще одразу посіяти в стаканчики, або касету, а потім за потреби перевалювати в більшу ємність», - розповіла господиня.

Також не любить пікіровку баклажан.

«Він, наче, і непогано приживається, та все ж таки, краще не випробовувати долю. Сію або в стаканчики, або в достатньо глибоку ємність, а потім розсаджую по стаканчиках. Але тільки один раз, далі перевалюю», - розповіла пані Наталія.

Огірок, гарбуз, кабачок, диня і кавун теж, на думку блогерки, практично не переносять пікіровку.

«Сію їх в стаканчики, а потім перевалюю в грунт», - розповіла господиня.

Також пересадку не любить пекінська капуста.

«Тож сію теж в спеціальні торбинки , щоб потім не травмувати коріння. Деякі види салату теж не люблять цієї процедури», - розповіла Наталія.

Додамо, що базилік і чорнобривці – витривалі рослини, але пошкодження коренів у розсаді теж дуже не люблять.

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