Пикировка рассады – это важнейший процесс, во время которого происходит пересадка сеянцев из емкостей меньшего размера в большие, однако садоводы, фермеры и огородники неоднозначно относятся к этому моменту.

Пикировка рассады перца, баклажанов и других растений продолжает вызывать среди хозяев дискуссии. Одни считают ее обязательной, другие же отмечают, что пикирование рассады – это для растений только дополнительный стресс, а значит, уменьшается вероятность получить хороший урожай.

Чтобы сделать для растений этот процесс менее стрессовым, пикирование проводят на ранних стадиях роста, на момент появления 2-3 настоящих листочков.

Однако есть растения, которые все равно переносят пикировку крайне плохо. Своим опытом поделилась опытная хозяйка и блоггер наtali_shepik.

Наталья составила свой список растений, которые не любят пикирование.

По ее словам, плохо пикировку переносит болгарский перец.

«Его лучше сразу посеять в стаканчики или кассету, а потом при необходимости переваливать в большую емкость», - рассказала хозяйка.

Также не любит пикировку баклажан.

«Он, вроде, и неплохо приживается, но все же лучше не испытывать судьбу. Сею или в стаканчики, или в достаточно глубокую емкость, а затем рассаживаю по стаканчикам. Но только один раз, дальше переваливаю», - рассказала Наталья.

Огурец, тыква, кабачок, дыня и арбуз тоже, по мнению блогера, практически не переносят пикировку.

«Сею их в стаканчики, а потом переваливаю в грунт», – рассказала хозяйка.

Также пересадку не любит пекинская капуста.

«Поэтому сею тоже в специальные торбочки, чтобы потом не травмировать корни. Некоторые виды салата тоже не любят эту процедуру», – рассказала Наталья.

Добавим, что базилик и чернобрывцы – выносливые растения, но повреждения корней в рассаде тоже очень не любят.

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