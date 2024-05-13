Пикировка рассады перца, баклажанов и других растений продолжает вызывать среди хозяев дискуссии. Одни считают ее обязательной, другие же отмечают, что пикирование рассады – это для растений только дополнительный стресс, а значит, уменьшается вероятность получить хороший урожай.
Чтобы сделать для растений этот процесс менее стрессовым, пикирование проводят на ранних стадиях роста, на момент появления 2-3 настоящих листочков.
Однако есть растения, которые все равно переносят пикировку крайне плохо. Своим опытом поделилась опытная хозяйка и блоггер наtali_shepik.
Наталья составила свой список растений, которые не любят пикирование.
По ее словам, плохо пикировку переносит болгарский перец.
«Его лучше сразу посеять в стаканчики или кассету, а потом при необходимости переваливать в большую емкость», - рассказала хозяйка.
Также не любит пикировку баклажан.
«Он, вроде, и неплохо приживается, но все же лучше не испытывать судьбу. Сею или в стаканчики, или в достаточно глубокую емкость, а затем рассаживаю по стаканчикам. Но только один раз, дальше переваливаю», - рассказала Наталья.
Огурец, тыква, кабачок, дыня и арбуз тоже, по мнению блогера, практически не переносят пикировку.
«Сею их в стаканчики, а потом переваливаю в грунт», – рассказала хозяйка.
Также пересадку не любит пекинская капуста.
«Поэтому сею тоже в специальные торбочки, чтобы потом не травмировать корни. Некоторые виды салата тоже не любят эту процедуру», – рассказала Наталья.
Добавим, что базилик и чернобрывцы – выносливые растения, но повреждения корней в рассаде тоже очень не любят.
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