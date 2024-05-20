Каждый огородник или дачник, фермер или агрн должны знать, как правильно и когда лучше высаживать огурцы в почву, чтобы получить наилучший урожай.

Огурцы любят солнце, поэтому место для них следует выбирать открытое, но одновременно защищенное от ветров.

При выращивании огурцов эксперты советуют поднять огуречную грядку на несколько десятков сантиметров. Это повысит температуру внутри кустов на несколько градусов и приведет к тому, что растение будет расти быстрее.

Перед высадкой рассады огурцов нужно удобрить и разрыхлить почву, сформировать грядки.

Как правильно высаживать рассаду огурцов

Также следует помнить, что рассаду необходимо закалить – так пересадка пройдет для растения без лишнего стресса. В тепличных условиях правила остаются неизменными.

Своими советами по высадке рассады огурцов поделился и опытный хозяин, выращивающий овощи и цветы «valerii_dacha».

Высадку огурцов господин Валерий советует проводить, когда рассада будет достаточно развитой – 5-6 настоящих листьев и хорошая корневая система.

«Грунт должен быть прогретым до 15, а еще лучше до 18 градусов», - рассказал Валерий, показывая процесс высадки рассады огурцов, которой 30 дней от посева.

«При высадке можно углубить рассаду огурцов до ненастоящих листьев. После высадки сразу проливаем стимулятором развития корней», – сообщил хозяин.

Как правильно высаживать рассаду огурцов

Что касается расстояния, то Валерий советует высаживать огурцы следующим образом: расстояние между рядами 0.9-1.0 м., между растениями в рядах 0.35-0.4 м.

Также Валерий показал сам процесс высадки рассады огурцов.

Напомним, что для огурца лучше подходит ежедневный полив 1-2 раза, отстоянной водой. Для этого идеально иметь бак на 3-4 куб.

Опытные хозяева советуют на подготовленную грядку для огурцов предварительно посадитьсалат, укроп, шпинат, чтобы на ней не разрастались сорняки.

За 1,5 недели до высадки рассады огурцов зелень убирают.

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