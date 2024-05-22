Огурцы, выращиваемые на открытом воздухе из семян, могут переносить более прохладный климат и часто имеют грубую или колючую кожицу.

Существуют разные сорта огурцов для выращивания на открытом воздухе и для выращивания в теплице.

Тепличные огурцы дают более гладкие плоды, но для успешного выращивания им требуется дополнительное тепло и защита. Некоторые сорта с удовольствием растут как в помещении, так и на открытом воздухе.

Выберите место, где много солнца (не менее 6–8 часов прямого солнечного света в день). Огурцы любят тепло и много света!

Огурцам требуется плодородная почва. Перед посадкой добавьте в грядку выдержанного навоза и/или компоста.

Почва должна быть влажной, но хорошо дренированной (не сырой) и иметь pH от 6,5 до 7,0.

Улучшите глинистую почву перед посевом семян огурцов, добавив органические вещества. Улучшите плотную, тяжелую почву, добавив торф, компост или перепревший навоз.

В открытый грунт огурцы следует сеять или пересаживать в грунт не ранее, чем через 2 недели после даты последних заморозков. Огурцы чрезвычайно чувствительны к морозам и холоду, для прорастания почва должна иметь температуру не ниже 21°C.

При такой температуре рассада огурцов лучше всего завязывается. В более прохладном климате перед посадкой согрейте почву, накрыв ее черным полиэтиленом.

Делайте последовательные посадки огурцов (каждые 2 недели) для продолжения сбора урожая в течение всего сезона. В теплой почве огурцы будут быстро расти и созревать примерно за 6 недель.

Последние новости Украины:

Рассада не погибнет: когда можно высаживать перец, помидоры и огурцы в почву.

Как без лишних затрат увеличить урожай салата.

Не только баклажаны и перец: какие растения не любят пикирование и что с этим делать.