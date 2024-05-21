З 1 червня Національний регулятор встановив нові максимальні граничні ціни на електроенергію для різних часових періодів.

З 1 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановлює нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Рішення про це було прийнято під час засідання комісії 20 травня.

З 1 червня Національний регулятор встановив нові максимальні граничні ціни на електроенергію для різних часових періодів. Ціни на ринку електроенергії будуть коливатися таким чином:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 ціна становитиме 5600 грн за МВт·год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6900 грн за МВт·год;

у вечірні години з 17:00 до 23:00 ціна зросте до 9000 грн за МВт·год, при мінімальній граничній ціні 10 грн за МВт·год.

На балансуючому ринку встановлені такі граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 — 6600 грн за МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8250 грн за МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 10 000 грн за МВт·год, з мінімальною граничною ціною 0,01 грн за МВт·год.

Нагадаємо, що в Україні розглядається можливість збільшення вартості електроенергії для населення до 5 гривень за кіловат-годину з метою привернення фінансування для будівництва нових електростанцій. Гроші, зібрані з цього підвищення тарифів, будуть використані для відновлення потужностей "Укргідроенерго" та зведення 3 і 4 енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Національний банк України передбачає швидке й значне зростання цін на електроенергію.

Джерело: Forbes.

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