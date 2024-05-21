С 1 июня Национальный регулятор установил новые максимальные предельные цены на электроэнергию для разных временных периодов.

С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), устанавливает новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Решение об этом было принято на заседании комиссии 20 мая.

С 1 июня Национальный регулятор установил новые максимальные предельные цены на электроэнергию для разных временных периодов. Цены на рынке электроэнергии будут колебаться следующим образом:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 цена составит 5600 грн за МВт·ч; с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 - 6900 грн за МВт·ч;

в вечерние часы с 17:00 до 23:00 цена вырастет до 9000 грн за МВтч, при минимальной предельной цене 10 грн за МВтч.

На балансирующем рынке установлены следующие предельные цены:

с 00:00 до 07:00 - 6600 грн за МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 8250 грн за МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 - 10 000 грн за МВт·ч, с минимальной предельной ценой 0,01 грн за МВт·ч.

Напомним, что в Украине рассматривается возможность увеличения стоимости электроэнергии для населения до 5 гривен за киловатт-час с целью привлечения финансирования для строительства новых электростанций. Деньги, собранные с этого повышения тарифов, будут использованы для восстановления мощностей "Укргидроэнерго" и строительства 3 и 4 энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции. Национальный банк Украины предусматривает быстрый и значительный рост цен на электроэнергию.

Источник: Forbes.

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