В Україні 16 травня ввели графіки стабілізаційних відключень для всіх регіонів - тривалість відключень залежить від регіону та міста.

16 травня в Україні були введені графіки стабілізаційних відключень світла для всіх регіонів. У деяких населених пунктах, зокрема у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, обмеження діють до 9:00 та з 16:00. Тривалість відключень варіюється залежно від регіону та міста.

У Києві найжорсткіші графіки стабілізаційних відключень, де може бути відключення електропостачання до 12 годин на добу. Однак насправді відключення менш тривалі, оскільки графіки діють лише до 9 ранку. Інформацію про графік відключень за конкретною адресою можна знайти на сайті ДТЕК Київські електромережі.

У Київській області гарантоване відключення світла триває 6 годин на добу (з врахуванням обмеженого часу). Графіки відключень для різних населених пунктів можна переглянути на сайті ДТЕК Київській регіональні електромережі.

У Одесі світла може не бути протягом 9 годин на добу. Зараз графіки відключень також діють обмежено, тому насправді вони можуть бути менш тривалими. Інформацію про графік відключень можна знайти на сайті ДТЕК Одеські Електромережі.

У Дніпрі встановлено графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть тривати від 4 до 8 годин щоденно. Специфіка відключень залежить від конкретного населеного пункту, вулиці, а також адреси. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайті ДТЕК Дніпровські Електромережі.

У Харкові та Харківській області запроваджено графіки відключень, за якими електрика може бути відсутньою три години на добу. Ці відключення введені як відповідь на проблеми з генерацією електроенергії, при цьому графіки можуть оновлюватися кожні кілька днів.

Запоріжжяобленерго оголосило про розробку графіка, що передбачає шість черг для відключення як домогосподарств, так і юридичних осіб. Порядок і тривалість відключень будуть визначатися залежно від потреби у стабілізації мережі і про них буде повідомлено додатково через інформаційні канали ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Графіки з чергами також доступні для жителів Прикарпаття та Рвненщини на веб-сайтах "Прикарпаттяобленерго" та "Рівнеобленерго".

У Чернівцях та Чернівецькій області електроенергія може бути відключена протягом шести годин протягом доби, якщо графік діє цілодобово. Детальні графіки можна знайти на відповідних веб-ресурсах.

Також графіки опубліковані для мешканців Сумської області на сайті Сумиобленерго.

У четвер, 16 травня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ). Національна енергетична компанія "Укренерго" встановила обмеження споживання електричної енергії на території Волинської області з 00:00.

У Львівській області встановлено графік відключень, що передбачає дві години гарантованого відсутності електропостачання, а ще дві години можливі відключення.

Інформація про графік для Кіровоградської області доступна на відповідному веб-ресурсі, для Тернопільської області - на сайті "Тернопільобленерго", для Хмельницької - на сайті "Хмельницькобленерго", для Вінницької області - на "Вінницяобленерго". Графік для Полтавської області можна знайти на веб-порталі, а для Закарпаття - на сайті Закарпаттяобленерго.

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