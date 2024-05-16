В Украине 16 мая ввели графики стабилизационных отключений для всех регионов – продолжительность отключений зависит от региона и города.

16 мая в Украине были введены графики стабилизационных отключений света всех регионов. В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, ограничения действуют до 9:00 и с 16:00. Продолжительность отключений варьируется в зависимости от региона и города.

В Киеве жесткие графики стабилизационных отключений, где может быть отключение электроснабжения до 12 часов в сутки. Однако на самом деле отключения менее продолжительны, поскольку графики действуют только до 9 утра. Информацию о графике отключений по конкретному адресу можно найти на сайте ДТЭК Киевские электросети.

В Киевской области гарантированное отключение света длится 6 часов в сутки (с учетом ограниченного времени). Графики отключений для разных населенных пунктов можно посмотреть на сайте ДТЭК Киевской региональной электросети.

В Одессе света может быть не в течение 9 часов в сутки. Сейчас графики отключений также действуют ограниченно, поэтому они могут быть менее длительными. Информацию о графике отключений можно найти на сайте ДТЭК Одесские Электросети.

В Днепре установлены графики почасовых отключений электроэнергии, которые могут длиться от 4 до 8 часов ежедневно. Специфика отключений зависит от конкретного населённого пункта, улицы, а также адреса. Подробнее о графиках можно узнать на сайте ДТЭК Днепровские Электросети.

В Харькове и Харьковской области введены графики отключений, по которым электричество может отсутствовать три часа в сутки. Эти отключения введены в ответ на проблемы с генерацией электроэнергии, при этом графики могут обновляться каждые несколько дней.

Запорожьеоблэнерго объявило о разработке графика, предусматривающего шесть очередей для отключения как домохозяйств, так и юридических лиц. Порядок и продолжительность отключений будут определяться в зависимости от потребности в стабилизации сети и о них будут поставлены в известность дополнительно через информационные каналы ПАО "Запорожьеоблэнерго".

Графики с очередями также доступны жителям Прикарпатья и Ровненщины на веб-сайтах " Прикарпатьеоблэнерго " и " Ровнооблэнерго ".

В Черновцах и в Черновицкой области электроэнергия может быть отключена в течение шести часов в течение суток, если график действует круглосуточно. Подробные графики можно найти на соответствующих веб-ресурсах.

Также графики были опубликованы для жителей Сумской области на сайте Сумыоблэнерго.

В четверг, 16 мая, в Волынской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии (ГПО). Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" установила ограничение потребления электроэнергии на территории Волынской области с 00:00.

Во Львовской области установлен график отключений, предусматривающий два часа гарантированного отсутствия электроснабжения, а еще два часа возможны отключения.

Информация о графике для Кировоградской области доступна на соответствующем веб-ресурсе , для Тернопольской области - на сайте "Тернопольоблэнерго", для Хмельницкой - на сайте "Хмельницкоблэнерго", для Винницкой области - на "Винницаоблэнерго". График для Полтавской области можно найти на веб-портале, а для Закарпатья – на сайте Закарпатьяоблэнерго.

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