Деякі українські монети можуть дати своїм власникам значні грошові суми – при цьому їх номінал не має значення – навіть за одну копійку можна отримати тисячі гривень.

Українці мають можливість заробити значні суми, продавши певні монети, які через свої унікальні особливості вважаються особливо цінними серед колекціонерів. Колекціонери готові викласти тисячі гривень за рідкісні екземпляри. Про цінні монети розповіли на спеціалізованому ресурсі "Монети-ягідки".

Зокрема, за монету номіналом 10 копійок 1992 року варіанта 2.21ВАк можна отримати від 10 000 до 18 000 гривень на аукціонах, за інформацією від ресурсу "Монети-ягідки". Ця монета вирізняється такими характеристиками:

гострий і вузький середній зуб тризуба;

замкнуте п'яте та сьоме зерно у третьому колосі;

друге гроно у формі тупокутного трикутника;

гурт з великою насічкою.

Понад 1000 гривень можна отримати за 5 копійок 1996 року. Фахівці пояснюють, що тираж цієї монети обмежувався лише 5000 штуками, тому вона вважається рідкісною і має високу вартість.

Також вони зазначають, що 5 копійок з банківського набору коштують більше, ніж ті, що були в обігу. Нумізмати підкреслюють, що чим кращий стан монети, тим більше попиту на неї.

За монету номіналом 1 гривню 2001 року варіанта 1АДг можна отримати до 5000 гривень. Особливість цієї монети полягає в тому, що вона має гладкий гурт без написів.

Фахівці попереджають, що через високу вартість гривні 2001 року варіанта 1АДг, вона часто стає об'єктом підробок. Фальшивомонетники іноді спилюють написи на гурті менш цінних монет того ж року. Для перевірки справжності монети важливо звернути увагу на її параметри: оригінальна монета важить 6,8 грама і має діаметр 26 мм.

Останні новини України:

Нагадаємо, українська монета збагатить на 20 тисяч.

Як повідомляла Politeka, українці можуть заробити хороші гроші на старих монетах.

Також Politeka писала, як розпізнати цінну копійку, за яку готові платити 10 тисяч.