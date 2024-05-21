Некоторые украинские монеты могут дать своим владельцам значительные денежные суммы – при этом их номинал не имеет значения – даже за одну копейку можно получить тысячи гривен.

Украинцы имеют возможность заработать значительные суммы, продав определенные монеты, которые в силу своих уникальных особенностей считаются особенно ценными среди коллекционеров. Коллекционеры готовы выложить тысячи гривен за редкие экземпляры. О ценных монетах рассказали на специализированном ресурсе "Монеты-ягодки".

В частности, за монету номиналом 10 копеек 1992 варианта 2.21ВАк можно получить от 10 000 до 18 000 гривен на аукционах, по информации от ресурса "Монеты-ягодки". Эта монета отличается следующими характеристиками:

острый и узкий средний зуб трезубца;

замкнутое пятое и седьмое зерно в третьем колосе;

вторая кисть в форме тупоугольного треугольника;

группа с большой насечкой.

Более 1000 гривен можно получить за 5 копеек 1996 года. Специалисты объясняют, что тираж этой монеты ограничивался всего 5000 штук, поэтому она считается редкой и имеет высокую стоимость.

Также они отмечают, что 5 копеек из банковского набора стоят больше, чем бывшие в обращении. Нумизматы подчеркивают, что чем лучше состояние монеты, тем больше спроса на нее.

За монету номиналом 1 гривну 2001 года 1АДг можно получить до 5000 гривен. Особенность этой монеты состоит в том, что она имеет гладкую группу без надписей.

Специалисты предупреждают, что из-за высокой стоимости гривны 2001 варианта 1АДг, она часто становится объектом подделок. Фальшивомонетчики иногда спиливают надписи на группе менее ценных монет того же года. Для проверки подлинности монеты важно обратить внимание на ее параметры: оригинальная монета весит 6,8 г и имеет диаметр 26 мм.

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