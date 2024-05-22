Ціни на ці овочі протягом останніх кількох місяців зазнавали значних коливань, але один овоч все ж подешевшав.

Наприкінці весни в українських супермаркетах значно змінилися ціни на овочі. Картопля, морква та цибуля суттєво подорожчали у травні.

Портал "Мінфін" публікує актуальні ціни на продукти, зокрема на чотири популярні овочі. Зазначається, що ціни на ці овочі протягом останніх кількох місяців зазнавали значних коливань.

У травні ціни на овочі взагалі виросли. За один кілограм моркви покупцям доводиться витратити 23,43 грн, порівняно з 11,48 грн у попередньому місяці, що становить різницю в 11,95 грн.

Картопля в середньому коштує 34,90 грн за кілограм, порівняно з 25,42 грн у квітні, що становить різницю в 9,48 грн. Молода картопля теж подорожчала, коштує вже 37,90 грн за кілограм, що на 4,57 грн більше, ніж минулого місяця. Картопля рожева також зросла в ціні, з 32,68 грн до 36,30 грн за кілограм.

Цибуля ріпчаста тепер продається за 36,50 грн, порівняно з 15,62 грн у попередньому місяці, що становить різницю у 21,24 грн. Ціна на синю цибулю також зросла з 95,70 грн до 110 грн за кілограм, що на 15,30 грн більше.

Ціна на ранню капусту тим часом цьогоріч значно нижча, ніж минулого року, зменшившись вдвічі через багатий урожай та сезонні фактори. Наразі середня вартість нового врожаю капусти на гуртовому ринку становить лише 25 грн за кілограм, у той час як торік вона досягала 58 грн. У травні цього року капуста вже подешевшала на 30%, впавши з 37 грн до 25 грн за кілограм.

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