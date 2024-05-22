Цены на эти овощи в течение последних нескольких месяцев испытывали значительные колебания, но один овощ все же подешевел.

В конце весны в украинских супермаркетах значительно изменились цены на овощи. Картофель, морковь и лук существенно подорожали в мае.

Портал "Минфин" публикует актуальные цены на продукты, в том числе на четыре популярных овоща. Отмечается, что цены на эти овощи в течение последних нескольких месяцев испытывали значительные колебания.

В мае цены на овощи вообще выросли. За один килограмм моркови покупателям приходится потратить 23,43 грн. по сравнению с 11,48 грн. в предыдущем месяце, что составляет разницу в 11,95 грн.

Картофель в среднем стоит 34,90 грн за килограмм по сравнению с 25,42 грн в апреле, что составляет разницу в 9,48 грн. Молодой картофель тоже подорожал, стоит уже 37,90 грн за килограмм, что на 4,57 грн больше, чем в прошлом месяце. Картофель розовый также вырос в цене, с 32,68 грн до 36,30 грн за килограмм.

Лук репчатый теперь продается за 36,50 грн., по сравнению с 15,62 грн. в предыдущем месяце, что составляет разницу в 21,24 грн. Цена на синий лук также выросла с 95,70 грн. до 110 грн. за килограмм, что на 15,30 грн. больше.

Цена на раннюю капусту в это время значительно ниже, чем в прошлом году, уменьшившись вдвое из-за богатого урожая и сезонных факторов. Пока средняя стоимость нового урожая капусты на оптовом рынке составляет всего 25 грн за килограмм, в то время как в прошлом году она достигала 58 грн. В мае этого года капуста уже подешевела на 30%, упав с 37 до 25 грн за килограмм.

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