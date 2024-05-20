Патрульної поліції Києва розповіли, який штраф можна отримати українцям за популярне порушення під час керування автомобілем.

Українцям потрібно знати, за які порушення доведеться сплачувати штрафи. Водії повинні дотримуватися правил дорожнього руху, що включає заборону використання телефону без спеціальної гарнітури під час керування транспортним засобом. Патрульна поліція Києва розповіла на своїй сторінці у Facebook про можливий штраф за це порушення.

Поліцейські зазначили, що дозволено використання засобів зв'язку за умови використання спеціальної гарнітури або мультимедійної системи автомобіля, що дозволяє уникнути відволікання від керування транспортним засобом.

Відповідно до пункту 2.9 (д) Правил дорожнього руху України, водіям заборонено використовувати засоби зв'язку, тримаючи їх у руці під час руху транспортного засобу.

"За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 гривень", — повідомили в оголошенні поліції.

Раніше був зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №9564, який стосувався внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці зміни спрямовані на удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів з перевищенням допустимого рівня шуму. Згідно з цим документом, передбачалося введення штрафу для гучних автомобілів.

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