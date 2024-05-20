Патрульной полиции Киева рассказали, какой штраф можно получить украинцам за популярное нарушение во время вождения автомобиля.

Украинцам нужно знать, за какие нарушения придется платить штрафы. Водители должны соблюдать правила дорожного движения, включающие запрет использования телефона без специальной гарнитуры при управлении транспортным средством. Патрульная полиция Киева рассказала на своей странице в Facebook о возможном штрафе за это нарушение.

Полицейские отметили, что разрешено использование средств связи при использовании специальной гарнитуры или мультимедийной системы автомобиля, что позволяет избежать отвлечения от управления транспортным средством.

Согласно пункту 2.9 (д) Правил дорожного движения Украины, водителям запрещено использовать средства связи, держа их в руке во время движения транспортного средства.

"За такое нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен", - сообщили в объявлении полиции.

Ранее был зарегистрирован в Верховной Раде законопроект №9564, который касался внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Эти изменения направлены на усовершенствование административной ответственности за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. Согласно этому документу, предполагалось введение штрафа для громких автомобилей.

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