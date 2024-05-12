Учасниками дорожнього руху є не лише водії транспортних засобів, а й пішоходи, тому за порушення ним можуть виписати штраф.

Пішоходи, які порушують правила дорожнього руху, також можуть бути направлені на виконання громадських робіт або ж вони можуть потрапити на штраф.

Юрист Клим Братковський зазначає, що існує кілька типів порушень, які пішоходи можуть вчинити, та за які передбачені конкретні штрафні санкції.

Згідно з Правилами дорожнього руху, учасниками дорожнього руху є не тільки водії транспортних засобів, але й пішоходи. Вони можуть нести адміністративну відповідальність за порушення, що призводять до створення аварійних ситуацій. Громадянам важливо бути обізнаними з тими порушеннями, які можуть призвести до накладення штрафів.

Стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) визначає відповідальність пішоходів, які порушують вимоги регулювання дорожнього руху, переходять вулицю в непередбачених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, ігнорують інші правила дорожнього руху.

Перші порушення цих правил призведуть до накладення штрафу на пішохода у розмірі 255 гривень. Однак, якщо пішохід перебуває у стані алкогольного сп'яніння, штраф збільшиться до 680 гривень.

Зазначається, що більш суворі санкції застосовуються у випадках, коли дії пішоходів призводять до створення аварійних ситуацій на дорозі. У цих випадках передбачається штраф у розмірі 850 гривень або виконання громадських робіт на термін від 20 до 40 годин.

Клим Братковський зауважує, що направлення порушника на громадські роботи можливе тільки у судовому порядку, а крім того, він зобов'язаний сплатити судовий збір у розмірі 605,60 гривень.

Порушник може сплатити штраф на місці або протягом п'ятнадцяти днів з моменту отримання постанови. Якщо він не виконає сплату у встановлений строк, постанова буде передана до державної виконавчої служби за його місцем проживання або роботи. У цьому випадку штраф буде стягуватися в подвійному розмірі.

Джерело: РБК Україна.

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