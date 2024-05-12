Участниками дорожного движения являются не только водители транспортных средств, но пешеходы, потоу за нарушения им могут выписать штраф.

Пешеходы, нарушающие правила дорожного движения, также могут быть направлены на выполнение общественных работ или же они могут попасть на штраф.

Юрист Клим Братковский отмечает, что существует несколько типов нарушений, которые пешеходы могут совершить и за которые предусмотрены конкретные штрафные санкции.

Согласно Правилам дорожного движения, участниками дорожного движения являются не только водители транспортных средств, но пешеходы. Они могут нести административную ответственность за нарушения, приводящие к созданию аварийных ситуаций. Гражданам важно быть осведомлены о тех нарушениях, которые могут привести к наложению штрафов.

Статья 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) определяет ответственность пешеходов, нарушающих требования регулирования дорожного движения, переходят улицу в непредвиденных местах или непосредственно перед транспортными средствами, игнорируют другие правила дорожного движения.

Первые нарушения этих правил приведут к наложению штрафа на пешехода в размере 255 гривен. Однако если пешеход находится в состоянии алкогольного опьянения, штраф увеличится до 680 гривен.

Указывается, что более строгие санкции применяются в случаях, когда действия пешеходов приводят к созданию аварийных ситуаций на дороге. В этих случаях предусматривается штраф в размере 850 гривен или исполнение общественных работ на срок от 20 до 40 часов.

Клим Братковский отмечает, что направление нарушителя на общественные работы возможно только в судебном порядке, а кроме того, он обязан уплатить судебный сбор в размере 605,60 гривен.

Нарушитель может заплатить штраф на месте или в течение пятнадцати дней с момента получения постановления. Если он не выполнит уплату в установленный срок, постановление будет передано государственной исполнительной службе по его месту жительства или работы. В этом случае штраф будет взиматься в двойном размере.

Источник: РБК Украина.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.