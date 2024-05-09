Зауважимо, що з законопроєкту прибрали норму про можливість ув’язнення ухилянтів, а штрафи за ухилення від мобілізації збільшили.

У другому читанні Верховна Рада України прийняла законопроєкт №10379, який націлений на збільшення відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. Згідно з цим законопроєктом, покладено значні штрафи на тих, хто ухиляється від мобілізації. Зауважимо, що з законопроєкту прибрали норму про можливість ув’язнення ухилянтів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідний законопроєкт проголосували 256 народних депутатів.

"Парламент проголосував в цілому #10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. За – 256", – поінформував депутат.

Він зазначив, що до документу були внесені всі зміни про "пом’якшення", які обіцяв комітет. Багато негативних норм із законопроєкту прибрали.

Документ встановлює три види порушень: стандартне порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану. У період миру за порушення військового обліку згідно зі статтею 210 передбачені штрафи до 5100 гривень. В умовах воєнного стану сума штрафу може зрости від 17 до 25 тисяч гривень.

За порушення у мирний час, як вказано у статті 210-1, штрафи для громадян коливаються від 5100 до 8500 гривень, тоді як посадові особи та юридичні особи можуть сплатити від 17 до 34 тисяч гривень.

У випадку ухилення від мобілізації під час воєнного стану звичайні громадяни можуть зіткнутися зі штрафами від 17 до 25 тисяч гривень, а для посадових осіб та юридичних осіб штрафи збільшуються до суми від 34 до 59 тисяч гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.

Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.

Також писала Politeka, українець відмовився від служби у ЗСУ через свій туберкульоз та неграмотність.