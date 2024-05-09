Заметим, что с законопроекта убрали норму о возможности заключения уклонявшихся, а штрафы за уклонение от мобилизации увеличили.

Во втором чтении Верховная Рада Украины приняла законопроект №10379, нацеленный на увеличение ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. Согласно этому законопроекту, возложены значительные штрафы на уклоняющихся от мобилизации. Заметим, что с законопроекта убрали норму о возможности заключения уклоняемых.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За соответствующий законопроект проголосовали 256 народных депутатов.

"Парламент проголосовал в целом #10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации. За – 256", – проинформировал депутат.

Он отметил, что в документ были внесены все изменения об "смягчении", которые обещал комитет. Многие отрицательные нормы из законопроекта убрали.

Документ устанавливает три вида нарушений: стандартное нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения. В период мира за нарушение военного учета согласно статье 210 предусмотрены штрафы до 5100 гривен. В условиях военного положения сумма штрафа может возрасти от 17 до 25 тысяч гривен.

За нарушение в мирное время, как указано в статье 210-1, штрафы для граждан колеблются от 5100 до 8500 гривен, тогда как должностные лица и юридические лица могут заплатить от 17 до 34 тысяч гривен.

В случае уклонения от мобилизации во время военного положения обычные граждане могут столкнуться со штрафами от 17 до 25 тысяч гривен, а для должностных лиц и юридических лиц штрафы увеличиваются до суммы от 34 до 59 тысяч гривен.

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