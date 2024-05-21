Соковитий смак чорниці є достатньою причиною для її вирощування вдома, рослини також можуть додати трохи блиску у ваш сад.

Оскільки плоди чорниці дозрівають не одночасно, протягом усього літа з'являється барвистий парад зелених, рожевих та темно-синіх ягід.

Чорниця воліє сонячне місце з родючим, добре дренованим, кислим ґрунтом (pH від 4,5 до 5,5), доповненим органічними речовинами. При регулярному поливанні ви можете вирощувати чорницю у контейнерах у будь-який час.

Ви можете додати чорницю до бордюру чагарника. Найголовніше, що в чорниці багато антиоксидантів, тому вона входить до числа найкорисніших продуктів, які ви можете їсти.

Однак птахи можуть любити ваші ягоди чорниці так само сильно, як ви. Заховайте світловідбивну стрічку або накрийте рослини сіткою від птахів, щоб відлякати їх.

Чорниця найкраще росте в місцях з повним перебуванням на сонці, принаймні шість-вісім годин на день.

Більше сонця допомагає чорниці приносити більше плодів чорниці і давати здоровіше листя. У чорниці у півтіні менше квіток та плодів.

Чорниця добре почувається на кислих або пухких піщаних грунтах, збагачених багатими органічними речовинами. Якщо ви вирощуєте чорницю на відкритому повітрі, на глинистому ґрунті, додайте в землю торф або використовуйте контейнери.

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