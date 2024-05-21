Сочный вкус черники достаточная причина для ее выращивания дома, растения также могут добавить немного блеска в ваш сад.

Поскольку плоды черники созревают не одновременно, в течение всего лета появляется красочная парад зеленых, розовых и темно-синих ягод.

Черника предпочитает солнечное место с плодородной, хорошо дренированной, кислой почвой (pH от 4,5 до 5,5), дополненной органическими веществами. При регулярном поливе вы можете выращивать чернику в контейнерах в любое время.

Вы можете добавить чернику в бордюр кустарника. Самое главное, что в чернике много антиоксидантов, поэтому она входит в число самых полезных продуктов, которые вы можете есть.

Однако птицы могут любить ваши ягоды черники так же сильно, как и вы. Спрячьте светоотражающую ленту или накройте растения сеткой от птиц, чтобы отпугнуть их.

Черника лучше всего растет в местах с полным пребыванием на солнце, по крайней мере, шесть-восемь часов в день.

Больше солнца помогает чернике приносить больше плодов черники и давать более здоровую листву. У черники в полутени меньше цветков и плодов.

Черника хорошо себя чувствует на кислых или рыхлых песчаных почвах, обогащенных богатыми органическими веществами. Если вы выращиваете чернику на открытом воздухе, на глинистой почве, добавьте в землю торф или используйте контейнеры.

Последние новости Украины:

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.

Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.