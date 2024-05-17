Українцям повідомили, що останнім часом було отримано інформацію про те, що деякі співробітники поліції почали виписувати штрафи.

Поліцейські іноді неправомірно штрафують водіїв. Деякі водії повідомляють, що їх оштрафували поліцейські за використання протермінованих тимчасових водійських посвідчень. Фахівці наголошують, що такі санкції є незаконними і можуть бути оскаржені в суді. Водії можуть оскаржити накладання штрафу за прострочене посвідчення під час дії воєнного стану та протягом року після його закінчення.

Українцям повідомили, що останнім часом було отримано інформацію про те, що деякі працівники поліції, здається, застосовують нову шахрайську схему, нараховуючи штрафи водіям за використання прострочених тимчасових водійських посвідчень.

Автори статті вказують, що за умов воєнного стану такі дії поліції є незаконними і протирічать Постанові Кабінету Міністрів України №184 від 3 березня 2022 року.

Згідно з цим нормативним актом, особи, які мають прострочене водійське посвідчення, видане вперше, мають право на керування транспортними засобами під час дії воєнного стану і протягом року з дня його закінчення або анулювання.

"Деякі поліцейські, використовуючи правову необізнаність водіїв, накладають на них штраф у розмірі 3400 грн. Однак, у разі оскарження цього штрафу в судовому порядку, його скасовують", – зазначають експерти.

Джерело: Автотема

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