Полицейские иногда неправомерно штрафуют водителей. Некоторые водители сообщают, что их оштрафовали полицейские за использование просроченных временных водительских прав. Специалисты отмечают, что такие санкции незаконны и могут быть обжалованы в суде. Водители могут обжаловать наложение штрафа за просроченное удостоверение во время военного положения и в течение года после его окончания.
Украинцам сообщили, что в последнее время была получена информация о том, что некоторые сотрудники полиции, похоже, применяют новую мошенническую схему, начисляя штрафы водителям за использование просроченных временных водительских удостоверений.
Авторы статьи указывают, что в условиях военного положения такие действия полиции незаконны и противоречат Постановлению Кабинета Министров Украины №184 от 3 марта 2022 года.
Согласно этому нормативному акту, лица, имеющие просроченное водительское удостоверение, выданное впервые, имеют право на управление транспортными средствами во время действия военного положения и в течение года со дня его окончания или аннулирования.
"Некоторые полицейские, используя правовую неосведомленность водителей, налагают на них штраф в размере 3400 грн. Однако в случае обжалования этого штрафа в судебном порядке его отменяют", - отмечают эксперты.
Источник: Автотема
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