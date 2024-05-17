Украинцам сообщили, что в последнее время была получена информация о том, что некоторые сотрудники полиции начали выписывать штрафы.

Полицейские иногда неправомерно штрафуют водителей. Некоторые водители сообщают, что их оштрафовали полицейские за использование просроченных временных водительских прав. Специалисты отмечают, что такие санкции незаконны и могут быть обжалованы в суде. Водители могут обжаловать наложение штрафа за просроченное удостоверение во время военного положения и в течение года после его окончания.

Украинцам сообщили, что в последнее время была получена информация о том, что некоторые сотрудники полиции, похоже, применяют новую мошенническую схему, начисляя штрафы водителям за использование просроченных временных водительских удостоверений.

Авторы статьи указывают, что в условиях военного положения такие действия полиции незаконны и противоречат Постановлению Кабинета Министров Украины №184 от 3 марта 2022 года.

Согласно этому нормативному акту, лица, имеющие просроченное водительское удостоверение, выданное впервые, имеют право на управление транспортными средствами во время действия военного положения и в течение года со дня его окончания или аннулирования.

"Некоторые полицейские, используя правовую неосведомленность водителей, налагают на них штраф в размере 3400 грн. Однако в случае обжалования этого штрафа в судебном порядке его отменяют", - отмечают эксперты.

Источник: Автотема

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