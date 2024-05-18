У травні дні стають довшими, ґрунт нагрівається і це ідеальний час для посадки ніжних багаторічних рослин, цей період також гарна нагода поекспериментувати з чимось новим.

Дайте потужний старт своєму городу та саду, незалежно від того, чи вирощуєте ви фрукти та овочі з насіння або волієте почати, замовивши міцні та корисні плоди з нашого вибору овочевих рослин, цього місяця вам буде чим зайнятися!

Подивіться які квіти можна посадити на городі до кінця травня.

З початку травня садіть бульби жоржин прямо у відкритий грунт.

Літні квітучі цибулини, такі як гладіолуси, цього місяця можна висаджувати прямо на грядки або контейнери.

Садіть ніжні літні рослини для грядок ближче до кінця травня, коли мине ризик заморозків. Якщо погодні умови ще дуже холодні, відкладіть ще на тиждень або два.

Встановіть у кінці травня опори для високих багаторічних рослин, щоб стебла не зламалися.

Продовжуйте сіяти витривалі однорічні квіти, щоби продовжити сезон цвітіння.

Прищіпніть кінчики багаторічних рослин, таких як фуксії. Видалення кінчиків росту допоможе вашим рослинам стати густішими.

У міру підвищення температури продовжуйте перевіряти горщики та контейнери, щоб переконатися, що до них надходить достатньо води і вони не висихають.

Почніть удобрювати наприкінці травня контейнери та підвісні кошики рідкими підживленнями для рослин.

Наприкінці травня пересадіть будь-який контейнер із горщиком. Освіжіть великі експозиції, удобривши ґрунт свіжим компостом.

Перевірте наявність зеленої мушки на весняних клумбах та цибулинах, таких як нарциси та тюльпани.

У горщик помістіть будь-які живці хризантеми, які успішно укоренилися.

Підніміть і розділіть грудки цибулин, що цвітуть навесні, коли вони перестають цвісти.

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