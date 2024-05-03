Свежесозревшая дыня прямо из собственного огорода — одно из величайших летних удовольствий, существуют сотни сортов, но классическая популярная среди производителей-старожилов и является одной из лучших.

Какой бы сорт вы ни выбрали, вы можете научиться готовить почву для посадки, ухаживать за распускающимися дынями и выявлять общие проблемы на протяжении всего процесса выращивания, чтобы дать вам наилучшие шансы на успех.

Для начала выберите выносливый сорт дыни, подходящий для вашего климата.

Дыни, доступны в десятках культурных и семейных сортов и лучше всего растут в жаркую погоду, по крайней мере, в течение 2-3 месяцев постоянного тепла.

Выберите подходящее место для дыни. Самая важная часть посадки и выращивания дыни — это теплая почва и достаточно места.

Лозам дыни нужно немного места, чтобы разложиться, независимо от того, планируете ли вы ставить решетку или оставить дыни созревать на земле, поэтому вам понадобится довольно широкая грядка, в зависимости от того, какой большой урожай вы собираетесь посадить.

Подготовьте почву для дыни. Равномерно разложите компост или хорошо перепревший навоз на грядке, чтобы создать для дыни богатую зону кормления.

Посадите свою дыню. Подождите, пока земля прогреется хотя бы до 21 °C, где-то после последних заморозков сезона. В зависимости от того, где вы живете, это может быть раньше или позже посевного сезона.

Поливайте дыню обильно и умеренно. Следите за тем, чтобы почва вокруг молодых растений дыни была влажной, но не в воде.

Последние новости Украины:

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.

Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.