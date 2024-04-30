Выращивание арбузов на открытом грунте не является сложной задачей, особенно если выбрать подходящий сорт, правильно подготовить семена, обеспечить необходимые условия для рассады и уделять внимательный уход за растениями.

Арбуз содержит множество витаминов и клетчатки, а сок арбуза широко используется для лечения проблем с почками, а также из-за высокого содержания железа снижает риск малокровия.







Когда сеять арбузы на рассаду по лунному календарю в мае 2024 года: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 число.

Рекомендуется выбирать ранние и среднеранние сорта, которые хорошо переносят небольшие перепады температур и обладают отличным вкусом, транспортабельностью и способностью долго храниться. Популярными сортами в Украине являются "Огонек", "Кримсон Свит", "Чарльстон-Грей" и "Шуга Бейби".

Для успешного прорастания семян арбуза необходимо провести дезинфекцию, скарификацию и замачивание. Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовки. Скарификация помогает лучше проращиваться семенам, а замачивание ускоряет всхожесть и позволяет выявить нежизнеспособные семена.

Семена высаживают в отдельные торфяные контейнеры. Почва для рассады должна быть хорошо удобрена и подготовлена. Рассаду высаживают в прогретую почву, предварительно полив ее. Посадка семян в открытый грунт производится, когда рассада достигнет нужного размера. Растения нуждаются в регулярном поливе и рыхлении почвы.

Растения следует высаживать на солнечные участки без теней. Поливать арбузы нужно умеренно, избегая застоя воды и пересушивания почвы. Почва должна быть плодородной и с нейтральной кислотностью. Регулярно удаляйте сорняки и формируйте кусты для более здорового развития растений.

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