Кабачки, как известно, невероятно продуктивный овощ, но есть некоторые подводные камни, такие как плохое опыление и вредители, которых следует избегать, если вы хотите получить обильный урожай.

Кабачки относятся к семейству тыквенных, поэтому для их развития необходимо постоянно находиться в тепле и солнечном свете.

Также защитите кабачки от сильного ветра, чтобы пчелы и другие насекомые могли спокойно опылять цветы.

Выберите для кабачков место с ярким солнцем, укрытием от ветра для хорошего опыления и влажной, но не сырой и хорошо дренированной почвой.

Кабачки также дают хороший урожай, если их хорошо кормить. Перед посадкой кабачков смешайте выдержанный навоз и/или компост с почвой.

Когда сажать кабачки?

Подождите, чтобы сажать семена кабачков в открытый грунт или рассаду в землю, пока температура воздуха прогреется.

В некоторых регионах это может быть середина весны, но часто можно сажать поздней весной.

Не начинайте слишком рано, так как семена не прорастут на холоде, и вы не окажете растению никакой пользы.

Семена кабачков сеют в открытый грунт, когда вся опасность заморозков миновала.

Ранней весной, как только почва будет подготовлена, согрейте почву черной пластиковой мульчей.

Не спешите сажать кабачки. Рассмотрите возможность посадки нескольких семян в середине лета, чтобы избежать проблем, связанных с мотыльками и другими вредителями и болезнями раннего сезона.

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