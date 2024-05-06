Кабачки относятся к семейству тыквенных, поэтому для их развития необходимо постоянно находиться в тепле и солнечном свете.
Также защитите кабачки от сильного ветра, чтобы пчелы и другие насекомые могли спокойно опылять цветы.
Выберите для кабачков место с ярким солнцем, укрытием от ветра для хорошего опыления и влажной, но не сырой и хорошо дренированной почвой.
Кабачки также дают хороший урожай, если их хорошо кормить. Перед посадкой кабачков смешайте выдержанный навоз и/или компост с почвой.
Когда сажать кабачки?
Подождите, чтобы сажать семена кабачков в открытый грунт или рассаду в землю, пока температура воздуха прогреется.
В некоторых регионах это может быть середина весны, но часто можно сажать поздней весной.
Не начинайте слишком рано, так как семена не прорастут на холоде, и вы не окажете растению никакой пользы.
Семена кабачков сеют в открытый грунт, когда вся опасность заморозков миновала.
Ранней весной, как только почва будет подготовлена, согрейте почву черной пластиковой мульчей.
Не спешите сажать кабачки. Рассмотрите возможность посадки нескольких семян в середине лета, чтобы избежать проблем, связанных с мотыльками и другими вредителями и болезнями раннего сезона.
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