Некоторые люди используют бархатцы в качестве растения-компаньона в огородах, потому что они обладают отпугивающими свойствами для определенных насекомых.

Вы можете разбросать бархатцы по своему огороду не только для придания цвета, но и для отпугивания некоторых насекомых, которые могут атаковать ваши овощи.

Вы также можете посадить бархатцы рядом с травами, чтобы отпугнуть насекомых.

Как посадить бархатцы?

Самый быстрый и простой способ посадить бархатцы – из уже укоренившейся рассады.

Достаньте растения из корзинок и разделите их.

Посадите бархатцы в саду на расстоянии 20–30 см друг от друга.

Хорошо поливайте и подкармливайте.

Бархатцы любят тепло и хорошо себя чувствуют в теплом климате.

Почва должна быть рыхлая, подходящая, качественная почва в саду и горшках.

Положение - им нужно полное солнце, чтобы развиваться и цвести.

Подкормка, иногда жидкими удобрениями, чтобы они продолжали расти, но не переусердствуйте.

Полив. Бархатцы не любят влажную почву. После того, как они укоренятся, они довольно устойчивы к засухе, поэтому вам не придется их много поливать, когда они начнут расти.

Когда сажать бархатцы - обычно весной, когда почва прогреется.

Как получить более крупные цветы бархатцев?

Как и при выращивании петуний, вы можете отщипнуть первые цветочные бутоны, чтобы в конце сезона ваши бархатцы выросли больше и получили больше цветов.

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