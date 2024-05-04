Вы можете разбросать бархатцы по своему огороду не только для придания цвета, но и для отпугивания некоторых насекомых, которые могут атаковать ваши овощи.
Вы также можете посадить бархатцы рядом с травами, чтобы отпугнуть насекомых.
Как посадить бархатцы?
Самый быстрый и простой способ посадить бархатцы – из уже укоренившейся рассады.
- Достаньте растения из корзинок и разделите их.
- Посадите бархатцы в саду на расстоянии 20–30 см друг от друга.
- Хорошо поливайте и подкармливайте.
Бархатцы любят тепло и хорошо себя чувствуют в теплом климате.
Почва должна быть рыхлая, подходящая, качественная почва в саду и горшках.
Положение - им нужно полное солнце, чтобы развиваться и цвести.
Подкормка, иногда жидкими удобрениями, чтобы они продолжали расти, но не переусердствуйте.
Полив. Бархатцы не любят влажную почву. После того, как они укоренятся, они довольно устойчивы к засухе, поэтому вам не придется их много поливать, когда они начнут расти.
Когда сажать бархатцы - обычно весной, когда почва прогреется.
Как получить более крупные цветы бархатцев?
Как и при выращивании петуний, вы можете отщипнуть первые цветочные бутоны, чтобы в конце сезона ваши бархатцы выросли больше и получили больше цветов.
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