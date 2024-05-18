Дайте мощный старт своему огороду и саду, независимо от того, выращиваете ли вы фрукты и овощи из семян или предпочитаете начать, заказав крепкие и полезные плоды из нашего выбора овощных растений , в этом месяце вам будет чем заняться!
Посмотрите, какие цветы можно посадить на огороде до конца мая.
С начала мая сажайте клубни георгин прямо в открытый грунт.
Летние цветущие луковицы, такие как гладиолусы, в этом месяце можно высаживать прямо на грядки или в контейнеры.
Сажайте нежные летние растения для грядок ближе к концу мая, когда минует риск заморозков. Если погодные условия все еще слишком холодные, отложите еще на неделю или две.
Установите в конце мая опоры для высоких многолетних растений, чтобы стебли не сломались.
Продолжайте сеять выносливые однолетние цветы, чтобы продлить сезон цветения.
Прищипните кончики многолетних растений, таких как фуксии . Удаление кончиков роста поможет вашим растениям стать более густыми.
По мере повышения температуры продолжайте проверять горшки и контейнеры, чтобы убедиться, что в них поступает достаточно воды и они не высыхают.
Начните удобрять в конце мая контейнеры и подвесные корзины жидкими подкормками для растений.
В конце мая пересадите любой контейнер с горшком. Освежите большие экспозиции, удобрив почву свежим компостом.
Проверьте наличие зеленой мушки на весенних клумбах и луковицах, таких как нарциссы и тюльпаны.
В горшок поместите любые черенки хризантемы, которые успешно укоренились.
Поднимите и разделите комки луковиц, цветущих весной, когда они перестают цвести.
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