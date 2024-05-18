В мае дни становятся длиннее, почва нагревается и это идеальное время для посадки нежных многолетних растений, этот период также хорошая возможность поэкспериментировать с чем-то новым.

Дайте мощный старт своему огороду и саду, независимо от того, выращиваете ли вы фрукты и овощи из семян или предпочитаете начать, заказав крепкие и полезные плоды из нашего выбора овощных растений , в этом месяце вам будет чем заняться!

Посмотрите, какие цветы можно посадить на огороде до конца мая.

С начала мая сажайте клубни георгин прямо в открытый грунт.

Летние цветущие луковицы, такие как гладиолусы, в этом месяце можно высаживать прямо на грядки или в контейнеры.

Сажайте нежные летние растения для грядок ближе к концу мая, когда минует риск заморозков. Если погодные условия все еще слишком холодные, отложите еще на неделю или две.

Установите в конце мая опоры для высоких многолетних растений, чтобы стебли не сломались.

Продолжайте сеять выносливые однолетние цветы, чтобы продлить сезон цветения.

Прищипните кончики многолетних растений, таких как фуксии . Удаление кончиков роста поможет вашим растениям стать более густыми.

По мере повышения температуры продолжайте проверять горшки и контейнеры, чтобы убедиться, что в них поступает достаточно воды и они не высыхают.

Начните удобрять в конце мая контейнеры и подвесные корзины жидкими подкормками для растений.

В конце мая пересадите любой контейнер с горшком. Освежите большие экспозиции, удобрив почву свежим компостом.

Проверьте наличие зеленой мушки на весенних клумбах и луковицах, таких как нарциссы и тюльпаны.

В горшок поместите любые черенки хризантемы, которые успешно укоренились.

Поднимите и разделите комки луковиц, цветущих весной, когда они перестают цвести.

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