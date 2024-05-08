Вы можете выбрать, какие цветы посадить в мае в открытый грунт, чтобы наслаждаться их запахом и красотой позже.

Как правило, май – это месяц, когда в большинстве регионов пройдет весь риск заморозков и почва прогреется, так что в это время можно сажать цветы в открытую почву.

Подсолнечники

В мае вы можете сажать в открытую почву подсолнечники. Эти солнцелюбивые цветы, безусловно, украсят любой летний сад, не говоря уже о том, что станут отличным источником пыльцы для пчел и бабочек. Подсолнечник – самое простое для выращивания растение, и большинство из них прорастут, когда почва достигнет температуры от 21 до 26 градусов по Цельсию. Вы можете сначала посеять семена в горшки или прямо в сад.

Космос

Другие цветы, которые вы можете сажать в тране и которые любят солнце, – космос, цвет которого варьируется от белого, розового, красного и оранжевого. Это простые открытые цветы, которые также отлично смотрятся в вазах, кашпо и контейнерах. Чтобы получить лучшие результаты, выращивайте Космос во влажной, но хорошо дренированной почве на солнечном месте. Вы также можете сохранить семена от цветущего цвета для посева следующего сезона.

Бархатцы

Благодаря своим ярким оранжевым и желтым тонам бархатцы придадут цветам любому саду, поэтому эти цветы вы тоже можете сажать в тране открытую почву. Бархатцы можно сеять прямо в землю, где они собираются цвести, или высаживать в горшки. Если вы это сделаете, лучше сеять примерно за два месяца до мая. Как правило, семена прорастают от четырех до 14 дней в теплой почве. Лучше всего то, что листья бархатцев съедобны и могут стать отличным дополнением к летним салатам.

Лаванда

Лаванда хорошо известна своим ярким цветом, расслабляющим ароматом и эфирными маслами. Эти быстрорастущие цветы процветают на солнечном свете и в хорошо дренированной почве. Только что высаженная лаванда требует регулярного полива в течение первого лета и, как правило, не нуждается в подкормке. Обязательно обрезайте мертвые цветы и стебли, чтобы они цвели весь сезон.

Циния

Цении – это красочные цветы, которые также можно сажать в мае в открытый грунт. Они известны своими яркими цветами и разными сортами. Подобно подсолнечнику, они также могут расти в высоту, как гигантские цинии, которые могут достигать высоты до 4 футов. Цветы цинии можно легко высеять на улице в мае, при условии, что они высажены в свободную от сорняков плодородную почву и хорошо поливаются. Когда они зацветут к лету, в вашем летнем саду появится яркая экспозиция.

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