Відомо, що кабачки неймовірно продуктивний овоч, але є деякі підводні камені, такі як погане запилення та шкідники, яких слід уникати, якщо ви хочете отримати рясний урожай.

Кабачки відносяться до сімейства гарбузових, тому для їх розвитку необхідно постійно перебувати в теплі і сонячному світлі.

Також захистіть кабачки від сильного вітру, щоб бджоли та інші комахи могли спокійно запилювати квіти.

Виберіть місце для кабачків із яскравим сонцем, укриттям від вітру для гарного запилення та вологим, але не мокрим та добре дренованим ґрунтом.

Кабачки також дають хороший урожай, якщо їх добре годувати. Перед посадкою кабачків змішайте витриманий гній та / або компост з грунтом.

Коли садити кабачки?

Зачекайте, щоб посадити насіння кабачків у відкритий грунт або розсаду в землю, поки Температура повітря прогріється.

У деяких регіонах це може бути середина весни, але часто можна садити пізньою весною.

Не починайте занадто рано, оскільки насіння не проросте на холоді, і ви не зробите рослині ніякої користі.

Насіння кабачків сіють у відкритий грунт, коли вся небезпека заморозків минула.

Ранньою весною, як тільки грунт буде підготовлений, зігрійте грунт чорною пластиковою мульчею.

Не поспішайте садити кабачки. Подумайте про посадку декількох насіння в середині літа, щоб уникнути проблем, пов'язаних з молі та іншими шкідниками та хворобами раннього сезону.

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