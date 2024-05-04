Деякі люди використовують чорнобривці як рослина-компаньйона в городах, тому що вони мають відлякуючі властивості для певних комах.

Ви можете розкидати чорнобривці своїм городом не тільки для надання кольору, але і для відлякування деяких комах, які можуть атакувати ваші овочі.

Ви також можете посадити чорнобривці поруч із травами, щоб відлякати комах.

Як посадити чорнобривці?

Найшвидший і простий спосіб посадити чорнобривці - з розсади, що вже вкорінилася.

Дістаньте рослини з кошиків та розділіть їх.

Посадіть чорнобривці в саду на відстані 20-30 см один від одного.

Добре поливайте та підгодовуйте.

Чорнобривці люблять тепло і добре почуваються в теплому кліматі.

Грунт повинен бути пухкий, підходящий, якісний ґрунт у саду та горщиках.

Положення - їм потрібне повне сонце, щоб розвиватися і цвісти.

Підживлення, іноді рідкими добривами, щоб вони продовжували рости, але не перестарайтеся.

Полив. Чорнобривці не люблять вологий грунт. Після того, як вони укореняться, вони досить стійкі до посухи, тому вам не доведеться їх багато поливати, коли вони почнуть рости.

Коли садити чорнобривці - зазвичай навесні, коли ґрунт прогріється.

Як отримати більші квіти чорнобривців?

Як і при вирощуванні петуній, ви можете відщипнути перші квіткові бутони, щоб наприкінці сезону ваші чорнобривці виросли більше і отримали більше квітів.

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