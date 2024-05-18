Перш ніж почати садити насіння в землю, важливо розуміти, що найкращий час для посадки кабачків залежатиме від місця.

Якщо ви посадите кабачки зарано, ви ризикуєте втратити весь урожай через пізні весняні заморозки.

З іншого боку, надто пізня посадка кабачків може призвести до того, що у вас не буде достатньо часу, щоб насолодитися плодами своєї праці.

Щоб виростити кабачки, необхідно щонайменше 60 безморозних днів (бажано з ночами вище 40°С).

Хоча кабачки ростуть швидко , ви отримаєте максимальну віддачу від вкладених коштів (і роботи), якщо посадите їх якомога раніше, як дозволяє погода.

Цим гарбузовим рослинам потрібно від 40 до 60 днів, щоб дозріти, і для їхнього процвітання потрібна абсолютно безморозна та стійка погода.

На відміну від помідорів або динь, сіяти кабачки не потрібно поспішати якомога раніше. Ці рослини ростуть так швидко, що перенесення дати посадки не призведе до значної затримки збирання врожаю.

Посів кабачків відкритий ґрунт становить набагато більше ризиків, ніж пересадка розсади. Це доцільно лише для тепліших зон вирощування з мінімальним впливом шкідників та стабільно теплою погодою.

Щоб сіяти кабачки, зачекайте, доки погода не стане максимально теплою. Підготуйте суглинисту, пухку грядку, прополив грунт, вносячи до неї компост і розрівнявши її граблями.

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