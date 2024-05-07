Каждое растение кабачка дает обильный урожай, но на самом деле, одним из ключевых моментов является не сажать слишком много, чтобы вы не были перегружены этим овощем в разгар вегетационного периода.

Для домашнего сада обычно достаточно одного-двух растений кабачков.

Итак, как вырастить кабачки в открытом грунте?

Выберите солнечное место для выращивания кабачков. Выбор правильного места для ваших растений даст им больше шансов на процветание.

Кабачки хорошо растут из семян. Выращивая кабачки из семян, лучше всего сеять семена непосредственно там, где вы хотите, чтобы растение росло, потому что кабачки плохо пересаживаются. Но если вы хотите получить преимущество в сезоне, вы можете посеять семена в помещении за три-четыре недели до средней даты последних заморозков весной.

Когда сажать кабачки?

Подождите, пока почва прогреется, чтобы высаживать рассаду кабачков или высаживать семена на открытом воздухе. Лучше подождать хотя бы неделю или две после последних заморозков, чтобы посадить кабачки на открытом грунте.

Мульча вокруг кабачков - она помогает стабилизировать температуру земли и улучшить удержание воды, сохраняя почву для кабачков влажной.

Еженедельно поливайте кабачки. Влажная почва лучше всего подходит для растений, но она не должна быть мокрой.

Поливайте землю с кабачками на уровне земли с помощью шланга или другого способа орошения, чтобы избежать проблем с мучнистой росой, распространенным грибком.

Глубокий полив один или два раза в неделю лучше, чем частый и неглубокий полив, поскольку он обеспечивает равномерное поступление воды к корням кабачков.

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