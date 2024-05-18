Прежде чем начать сажать семена в землю, важно понимать, что лучшее время для посадки кабачков будет зависеть от места.

Если вы посадите кабачки слишком рано, вы рискуете потерять весь урожай из-за поздних весенних заморозков.

С другой стороны, слишком поздняя посадка кабачков может привести к тому, что у вас не будет достаточно времени, чтобы насладиться плодами своего труда.

Чтобы вырастить кабачки, необходимо не менее 60 безморозных дней (желательно с ночами выше 40°С).

Хотя кабачки растут быстро, вы получите максимальную отдачу от вложенных средств (и работы), если посадите их как можно раньше, как позволяет погода.

Этим тыквенным растениям требуется от 40 до 60 дней, чтобы созреть, и для их процветания требуется совершенно безморозная и устойчивая погода.

В отличие от помидоров или дынь, сеять кабачки не нужно торопиться как можно раньше. Эти растения растут так быстро , что перенос даты посадки не приведет к значительному задержке сбора урожая.

Посев кабачков открытый грунт представляет гораздо больше рисков, чем пересадка рассады. Это целесообразно только для более теплых зон выращивания с минимальным воздействием вредителей и стабильно теплой погодой.

Чтобы сеять кабачки, подождите, пока погода не станет максимально теплой. Подготовьте суглинистую, рыхлую грядку, прополив почву, внося в нее компост и разровняв ее граблями.

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