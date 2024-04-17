Колорадский жук размножается бешеными темпами, наносит колоссальный ущерб урожаю, а уничтожить его почти невозможно.
Каждый огородник знает, что колорадский жук уничтожает листья и цветы картофеля, помидоров, перца, баклажанов.
Наиболее интенсивно появление колорадского жука наблюдается после выпадения дождей, в теплую солнечную погоду, при температуре воздуха не ниже 15 ° С и почвы - 13 - 14 ° С. Наиболее прожорливые личинки старших возростов. При температуре свыше 12 °С они питаются днем и ночью. Уничтожив листья на одном растении, колорадский жук переселяется на другие.
Для борьбы с колорадским жуком используют ядохимикаты и разные народные методы.
Как спасти от колорадского жука картофель и помидоры.
Однако одним из эффективных методов борьбы с колорадским жуком остается уборка жуков и механическое уничтожение личинок.
Однако есть важный нюанс, о котором должны знать все, кто пытается вырастить урожай картофеля, помидоров, перца, баклажанов.
Во время сбора не рекомендуется раздавливать жуков в междурядьях – их нужно собирать в банке с крепким соляным раствором на дне.
Как спасти от колорадского жука картофель и помидоры.
Опытные хозяева подчеркивают, что если плантация картофеля, помидоров, перца небольшая и есть возможность регулярно осматривать растения, то урожай не пострадает.
Еще один совет от опытных огородников для борьбы с колорадским жуком – для лучшего прилипания в растворы добавляют мыло (жидкое или хозяйственное).
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