Буряк – це витривалий коренеплід, який містить високий рівень антиоксидантів.

Буряк користується все більшою популярністю, оскільки цей овоч легко вирощувати і має чудовий смак.

Як вирощувати буряк?

Буряк морозостійкий і дуже універсальний, здатний витримувати деяку тінь, але краще почувається на повному сонці.

Підготуйте ґрунт для буряка за допомогою органічних добрив/гною/компоста, потім додайте доломіт або вапно перед посадкою для підвищення врожайності.

Замочіть грона насіння буряків на ніч у теплій воді. Сійте насіння прямо в ґрунт і тримайте у вологому стані. Через 8-10 днів із кожного насіннєвого грона буряків з'явиться кілька сходів, і їх слід проредити до однієї рослини.

Через 2 тижні посадіть ще одну партію насіння буряків, щоб отримати більш тривалий урожай.

Буряк можна легко вирощувати в горщиках , оскільки він не займає багато місця. Спробуйте виростити мініатюрні сорти або просто зібрати врожай звичайних сортів раніше, щоб отримати солодкий молодий буряк.

Підтримуйте вологість ґрунту для буряка при регулярному рівномірному поливанні, оскільки висихання може призвести до розвитку кореневої деревної тканини, що не дуже смачно.

Рослини буряків іноді виштовхуються із землі, оголюючи корінь. Якщо рослини стають нестійкими, насипте навколо них трохи ґрунту, інакше просто дайте їм спокій.

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