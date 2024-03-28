Идеально готовить грядки осенью, но если нет возможности, сделайте это за 2–3 недели до посадки.

Свекла – растение, достаточно устойчивое к холоду, способное выдерживать небольшие морозы до -2 градусов. В большинстве районов ее сеют в конце апреля, когда температура почвы достигает 10 градусов. Скороспелые сорта можно посадить даже в июне, и урожай будет готов к сбору в сентябре.

Выбор семян свеклы зависит от сроков созревания корнеплодов. Скороспелым сортам требуется около трех месяцев, среднеспелым – около четырех, позднеспелым – около пяти. Для весенних посевов подходят все три варианта, а для летних – только скороспелые.

Для подготовки грядки к посадке свеклы выберите солнечное место. На каждый квадратный метр грядки нужно внести 3 кг компоста или перепревшего навоза, 500 г древесной золы, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г аммиачной селитры. Затем перекопайте грунт на штык лопаты и разровняйте поверхность граблями.

Идеально готовить грядки осенью, но если нет возможности, сделайте это за 2–3 недели до посадки. За это время все удобрения впитаются в почву, что сделает ее более плодородной.

Посадка свеклы не требует особых усилий. Замочите семена водой комнатной температуры на сутки. Сделайте бороздки глубиной 3–4 см и расстоянием между рядами 20–30 см. Распределите семена на расстоянии не менее 3 см друг от друга, засыпьте грунтом и уплотните его.

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