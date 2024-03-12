Если вы любите сладкую, сочную свеклу, пришло время вырастить свою собственную у себя дома.

Овощ двойного назначения, свекла имеет восхитительный вкус независимо от того, едите ли вы зелень в салате или жарите корни для основного блюда.

Кроме того, свекла является прекрасным дополнением к саду, она прекрасно себя чувствует при прохладных температурах весны и осени, когда вам хочется свежих, выращенных в домашних условиях ароматов.

Краткое руководство по выращиванию свеклы здесь.

Как посеять семена свеклы в открытый грунт:

Когда сеять свеклу, зависит от имеющегося у вас семян. На открытом воздухе сейте семена прямо в почву с середины апреля до конца июня в неглубокую сеялку глубиной 1 см.

Сейте семена на расстоянии 10 см друг от друга и 30 см между рядами. Поскольку свекла является корнеплодом, убедитесь, что в почве нет крупных камней, чтобы не повредить корни по мере их роста.

При выращивании семян свеклы в открытом грунте добавьте в почву компост или другие органические вещества. Для лучшего развития корней свекле нужна суглинистая, рыхлая, свободная от камней почва.

Поливайте семена свеклы в открытом грунте сразу после посадки, затем поливайте растения раз в неделю.

Смешайте удобрение непрерывного действия с почвой во время посадки и пополняйте его в соответствии с указаниями в течение вегетационного периода.

Распределите мульчу (например, измельченные листья или солому) вокруг растений, чтобы почва оставалась влажной.

Собирайте урожай свеклы, когда начнете видеть, как ее плечики выходят из почвы. Свеклу можно собирать молодой или дать ей полностью созреть. Убирайте свеклу, посаженную весной, до того, как почва станет слишком теплой, и осеннюю свеклу, прежде чем земля замерзнет.

Если вы хотите собрать зелень свеклы до того, как созреют корни, отрежьте у растения два или три листа. Помните, что корню свеклы нужны листья, чтобы он мог полностью сформироваться, поэтому не срезайте все листья.

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