Свекла пользуется все большей популярностью, поскольку этот овощ легко выращивать и он имеет прекрасный вкус.

Как выращивать свеклу?

Свекла морозоустойчива и очень универсальна, способна выдерживать некоторую тень, но лучше себя чувствует на полном солнце.

Подготовьте почву для свеклы с помощью органических удобрений/навоза/компоста, затем добавьте доломит или известь перед посадкой для повышения урожайности.

Замочите гроздья семян свеклы на ночь в теплой воде. Сейте семена прямо в почву и держите во влажном состоянии. Через 8-10 дней из каждой семенной грозди свеклы появится несколько всходов, и их следует проредить до одного растения.

Через 2 недели посадите еще одну партию семян свеклы, чтобы получить более продолжительный урожай.

Свеклу можно легко выращивать в горшках, поскольку она не занимает много места. Попробуйте вырастить миниатюрные сорта или просто собрать урожай обычных сортов пораньше, чтобы получить сладкую молодую свеклу.

Поддерживайте влажность почвы для свеклы при регулярном равномерном поливе, так как высыхание может привести к развитию древесной корневой ткани, что не очень вкусно.

Растения свеклы иногда выталкиваются из земли, обнажая корень. Если растения становятся неустойчивыми, насыпьте вокруг них немного почвы, в противном случае просто оставьте их в покое.

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