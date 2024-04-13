Багатьом городникам відомо, що картопляний колорадський жук відомий своєю здатністю виробляти стійкість до інсектицидів та пестицидів.

Колорадський жук - це один із найскладніших шкідників, якого потрібно позбутися з грядок, тому мені довелося попрацювати над собою.

На щастя, є способи запобігти появі жука колорадського так, щоб не знищити картоплю.

Колорадські жуки можуть зменшити врожайність вашої картоплі.

У деяких випадках вони можуть вбити всі ваші рослини і знищити будь-який потенційний урожай, який може бути у вашому саду.

Як позбутися колорадських жуків назавжди?

Вам необхідно особливо активно вживати профілактичних заходів.

1. Переглядайте щодня грядки на наявність жуків колорадських.

Подивіться листя рослини. Набагато легше утримати контроль, якщо ви зможете зловити її за першої появи.

2. Стійкі до рослин сорти. Якщо колорадські жуки поширені у вашому районі або у вас вже були проблеми раніше, розумно посадити стійкі сорти.

3. Захистіть рослини. Ще одна розумна тактика – захищати рослини укриттям рядів усю весну. Все, що вам потрібно, це тонка сітка або укриття для захисту від шкідників.

4. Використовуйте сівозміну. З колорадськими жуками можна боротися за допомогою сівозміни. Спробуйте посадити не пасльову культуру наступного року після посадки картоплі.

5. Глибоко мульчуйте. Щоб скоротити популяцію дорослих особин і зупинити переміщення дорослих особин, що зимують, колорадського жука, необхідно розподілити по грунту мульчу.

Використовуйте чисту солому або сіно, як тільки рослини з'являться, щоб не дати дорослим жукам колорадським вийти з землі.

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