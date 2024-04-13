Многим огородникам известно, что картофельный колорадский жук известен своей способностью вырабатывать устойчивость к инсектицидам и пестицидам.

Колорадский жук - это один из самых сложных вредителей, от которого нужно избавиться с грядок, поэтому мне пришлось поработать над собой.

К счастью, есть способы предотвратить появление колорадского жука так, чтобы не уничтожить картошку.

Колорадские жуки могут снизить урожайность вашей картошки.

В некоторых случаях они могут убить все ваши растения и уничтожить любой потенциальный урожай, который может быть в вашем саду.

Как избавиться от колорадских жуков навсегда?

Вам необходимо особенно активно принимать профилактические меры.

1. Просматривайте каждый день грядки на наличие колорадских жуков.

Посмотрите на листья растения. Гораздо легче удержать контроль, если вы сможете поймать ее при первом появлении.

2. Устойчивые к растениям сорта. Если колорадские жуки распространены в вашем районе или у вас уже были проблемы раньше, разумно посадить устойчивые сорта.

3. Защитите свои растения. Еще одна разумная тактика — защищать растения укрытием рядов всю весну. Все, что вам нужно, это тонкая сетка или укрытие для защиты от вредителей.

4. Используйте севооборот. С колорадскими жуками можно бороться с помощью севооборота. Попробуйте посадить не пасленовую культуру на следующий год после посадки картофеля.

5. Глубоко мульчируйте. Чтобы сократить популяцию взрослых особей и остановить перемещение зимующих взрослых особей колорадского жука, необходимо распределить по почве мульчу.

Используйте чистую солому или сено, как только растения появятся, чтобы не дать взрослым колорадским жукам выйти из земли.

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