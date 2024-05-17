У місті Дніпро та Дніпропетровській області триває видача продуктових наборів для людей, які були вимушені переселитися з Мелітополя та Мелітопольського району. Ця акція стартувала 14 травня й триватиме до кінця місяця, інформує Знай.UA.

Це значуща допомога для тих, хто, зі страхом, залишив свої домівки через складні обставини. Для отримання допомоги потрібно мати при собі наступні документи:

Паспорт - для ідентифікації особи. Свідоцтва про народження дітей - якщо ви бажаєте отримати допомогу і для своїх дітей. Довідка ВПО (внутрішньо переміщена особа) - це документ, що підтверджує ваш статус переселенця та дає право на отримання певних видів допомоги.

Видача продуктових наборів відбувається з 14 травня по 31 травня, з вівторка по суботу, з 9:00 до 15:00. Місце видачі - спеціально відведений простір за адресою: місто Дніпро, вулиця Вокзальна, будинок 1. Це зручне розташування, доступне для багатьох переселенців у регіоні. У разі виникнення питань або потреби в додатковій інформації, ви можете зателефонувати на гарячу лінію за номером 0682639965.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі українці мають можливість отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень. Відомо, що ці гроші будуть розподілятися на три місяці.

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