В городе Днепр и Днепропетровской области продолжается выдача продуктовых наборов для людей, вынужденных переселиться из Мелитополя и Мелитопольского района. Эта акция стартовала 14 мая и продлится до конца месяца, сообщает Знай.UA.

Это значимая помощь для тех, кто со страхом покинул свои дома из-за сложных обстоятельств. Для получения помощи необходимо иметь при себе следующие документы:

Паспорт – для идентификации личности. Свидетельства о рождении детей – если вы хотите получить помощь и для своих детей. Справка ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) – это документ, подтверждающий ваш статус переселенца и дающий право на получение определенных видов помощи.

Выдача продуктовых наборов производится с 14 мая по 31 мая, со вторника по субботу, с 9:00 до 15:00. Место выдачи – специально отведенное пространство по адресу: город Днепр, улица Вокзальная, дом 1. Это удобное расположение, доступное для многих переселенцев в регионе. В случае возникновения вопросов или необходимости дополнительной информации, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 0682639965.

Ранее Politeka также писала о том, что у некоторых украинцев есть возможность получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен. Понятно, что эти средства будут распределяться на три месяца.

Последние новости Украины:

Украинцам выплатят компенсацию за аренду жилья: где и кто получит эти деньги

Как украинцам получить благотворительную пенсионную помощь: ответ ПФУ

В Украине резко снизились цены на популярный продукт: сколько он теперь стоит