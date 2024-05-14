Деяким українцям пропонується грошова допомога у розмірі 3600 гривень на місяць протягом трьох місяців. Стало відомо, хто може претендувати на виплати та як їх отримати.

Мешканці Миколаївської області мають змогу отримати грошову допомогу у сумі 10 800 гривень на кожну особу у сім'ї. Ці кошти надаються благодійним фондом "Руки милості" у співпраці з World Vision в рамках проекту, який має на меті допомогу населенню, що постраждало від конфлікту в Україні.

Мешканцям селища Березнегувате та міста Снігурівка в Миколаївській області пропонуються виплати грошової допомоги в розмірі 3600 гривень на особу протягом трьох місяців. Щоб претендувати на цю грошову допомогу, кандидати повинні задовольняти наступні вимоги:

Не отримувати грошову допомогу від міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.

Мати дохід на особу менше 6318 гривень на місяць, не враховуючи соціальні виплати та грошову допомогу.

Крім того, кандидати повинні відповідати хоча б одному з наступних критеріїв вразливості:

Наявність у сім'ї трьох і більше дітей або дітей до 2 років.

Наявність внутрішньо переміщених осіб.

Сім'я очолюється одним із батьків, включно з одинокими батьками.

Наявність вагітної жінки у сім'ї.

Сім'я складається з людей похилого віку, включаючи самотніх осіб.

Наявність у сім'ї осіб з інвалідністю І або ІІ групи.

Наявність осіб з серйозними проблемами зі здоров'ям.

Члени сім'ї, які були поранені або загинули внаслідок обстрілів.

Житло, яке було зруйновано чи пошкоджено внаслідок військових дій.

Для отримання грошової допомоги потрібно заповнити онлайн-анкету за посиланням. У разі відповідності критеріям відбору, із зареєстрованими зв’яжуться представники благодійного фонду.

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