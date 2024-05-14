Деяким українцям пропонується грошова допомога у розмірі 3600 гривень на місяць протягом трьох місяців. Стало відомо, хто може претендувати на виплати та як їх отримати.
Мешканці Миколаївської області мають змогу отримати грошову допомогу у сумі 10 800 гривень на кожну особу у сім'ї. Ці кошти надаються благодійним фондом "Руки милості" у співпраці з World Vision в рамках проекту, який має на меті допомогу населенню, що постраждало від конфлікту в Україні.
Мешканцям селища Березнегувате та міста Снігурівка в Миколаївській області пропонуються виплати грошової допомоги в розмірі 3600 гривень на особу протягом трьох місяців. Щоб претендувати на цю грошову допомогу, кандидати повинні задовольняти наступні вимоги:
- Не отримувати грошову допомогу від міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.
- Мати дохід на особу менше 6318 гривень на місяць, не враховуючи соціальні виплати та грошову допомогу.
Крім того, кандидати повинні відповідати хоча б одному з наступних критеріїв вразливості:
- Наявність у сім'ї трьох і більше дітей або дітей до 2 років.
- Наявність внутрішньо переміщених осіб.
- Сім'я очолюється одним із батьків, включно з одинокими батьками.
- Наявність вагітної жінки у сім'ї.
- Сім'я складається з людей похилого віку, включаючи самотніх осіб.
- Наявність у сім'ї осіб з інвалідністю І або ІІ групи.
- Наявність осіб з серйозними проблемами зі здоров'ям.
- Члени сім'ї, які були поранені або загинули внаслідок обстрілів.
- Житло, яке було зруйновано чи пошкоджено внаслідок військових дій.
Для отримання грошової допомоги потрібно заповнити онлайн-анкету за посиланням. У разі відповідності критеріям відбору, із зареєстрованими зв’яжуться представники благодійного фонду.
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