Різна грошова допомога надається українцям. Багато українців зазнали пошкоджень своїх домівок через обстріли. Для допомоги у відновленні житла, мешканці Житомира та Житомирської області, які відповідають певним критеріям, можуть надавати грошову допомогу.
Про це йдеться в УВКБ ООН.
Отримання українцями грошової допомоги на ремонт можливе для наступних категорій громадян:
- вагітні жінки;
- особи з інвалідністю або з важкими захворюваннями;
- люди старше 60 років, які живуть самі;
- одинокі матері, що виховують дітей до трьох років;
- багатодітні родини;
- одинокі опікуни, матері або батьки дітей до 18 років.
Важливою умовою для отримання грошової допомоги є також те, що середньомісячний дохід сім'ї не має перевищувати 6318 гривень, у тому числі для осіб, які втратили свої доходи.
Грошова допомога доступна як для самостійного ремонту, так і для випадків, коли залучені будівельники. Відшкодуванню підлягають дрібні та середні пошкодження, такі як:
- обвал підвісної стелі;
- розбиті вікна чи двері;
- незначні пошкодження даху;
- легкий ремонт водопроводу та інших комунікацій.
Для отримання грошової допомоги потрібно подати заяву. Це забезпечить потрібну фінансову підтримку для відновлення умов проживання після пошкоджень внаслідок російських атак.
Останні новини України:
Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.
Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.
Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.