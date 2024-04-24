Отримання українцями грошової допомоги та фінансової підтримки на ремонт можливе для деяких категорій громадян України.

Різна грошова допомога надається українцям. Багато українців зазнали пошкоджень своїх домівок через обстріли. Для допомоги у відновленні житла, мешканці Житомира та Житомирської області, які відповідають певним критеріям, можуть надавати грошову допомогу.

Про це йдеться в УВКБ ООН.

Отримання українцями грошової допомоги на ремонт можливе для наступних категорій громадян:

вагітні жінки;

особи з інвалідністю або з важкими захворюваннями;

люди старше 60 років, які живуть самі;

одинокі матері, що виховують дітей до трьох років;

багатодітні родини;

одинокі опікуни, матері або батьки дітей до 18 років.

Важливою умовою для отримання грошової допомоги є також те, що середньомісячний дохід сім'ї не має перевищувати 6318 гривень, у тому числі для осіб, які втратили свої доходи.

Грошова допомога доступна як для самостійного ремонту, так і для випадків, коли залучені будівельники. Відшкодуванню підлягають дрібні та середні пошкодження, такі як:

обвал підвісної стелі;

розбиті вікна чи двері;

незначні пошкодження даху;

легкий ремонт водопроводу та інших комунікацій.

Для отримання грошової допомоги потрібно подати заяву. Це забезпечить потрібну фінансову підтримку для відновлення умов проживання після пошкоджень внаслідок російських атак.

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