Разная денежная помощь оказывается украинцам. Многие украинцы получили повреждения своих домов из-за обстрелов. Для помощи в восстановлении жилья жители Житомира и Житомирской области, которые отвечают определенным критериям, могут оказывать денежную помощь.
Об этом говорится в УВКБ ООН.
Получение украинцами денежной помощи на ремонт возможно для следующих категорий граждан:
- беременные женщины;
- лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- люди старше 60 лет, живущие сами;
- одинокие матери, воспитывающие детей до трех лет;
- многодетные семьи;
- одинокие попечители, матери или родители детей до 18 лет.
Важным условием для получения денежной помощи является то, что среднемесячный доход семьи не должен превышать 6318 гривен, в том числе для лиц, потерявших свои доходы.
Денежная помощь доступна как для самостоятельного ремонта, так и для случаев, когда привлечены строители. Возмещению подлежат мелкие и средние повреждения, такие как:
- обвал подвесного потолка;
- разбитые окна или двери;
- незначительные повреждения крыши;
- легкий ремонт водопровода и других коммуникаций.
Для получения денежной помощи нужно подать заявление. Это обеспечит необходимую финансовую поддержку для восстановления условий проживания после повреждений в результате российских атак.
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