Получение украинцами денежной помощи и финансовой поддержки на ремонт возможно для некоторых категорий граждан Украины.

Разная денежная помощь оказывается украинцам. Многие украинцы получили повреждения своих домов из-за обстрелов. Для помощи в восстановлении жилья жители Житомира и Житомирской области, которые отвечают определенным критериям, могут оказывать денежную помощь.

Об этом говорится в УВКБ ООН.

Получение украинцами денежной помощи на ремонт возможно для следующих категорий граждан:

беременные женщины;

лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

люди старше 60 лет, живущие сами;

одинокие матери, воспитывающие детей до трех лет;

многодетные семьи;

одинокие попечители, матери или родители детей до 18 лет.

Важным условием для получения денежной помощи является то, что среднемесячный доход семьи не должен превышать 6318 гривен, в том числе для лиц, потерявших свои доходы.

Денежная помощь доступна как для самостоятельного ремонта, так и для случаев, когда привлечены строители. Возмещению подлежат мелкие и средние повреждения, такие как:

обвал подвесного потолка;

разбитые окна или двери;

незначительные повреждения крыши;

легкий ремонт водопровода и других коммуникаций.

Для получения денежной помощи нужно подать заявление. Это обеспечит необходимую финансовую поддержку для восстановления условий проживания после повреждений в результате российских атак.

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