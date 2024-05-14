Некоторым украинцам предлагается денежная помощь в размере 3600 гривен в месяц в течение трех месяцев. Стало известно, кто может претендовать на выплаты и как их получить.

субсидия, пенсия, выплаты

Жители Николаевской области могут получить денежную помощь в сумме 10 800 гривен на каждого человека в семье. Эти средства предоставляются благотворительным фондом "Руки милости" в сотрудничестве с World Vision в рамках проекта, направленного на помощь населению, пострадавшему от конфликта в Украине.

Жителям поселка Березнеговатое и города Снигиревка в Николаевской области предлагаются выплаты денежной помощи в размере 3600 гривен на человека в течение трех месяцев. Чтобы претендовать на это пособие, кандидаты должны отвечать следующим требованиям:

  • Не получать денежную помощь от международных организаций за последние три месяца.
  • Иметь доход на человека менее 6318 гривен в месяц, не считая социальных выплат и денежной помощи.

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Кроме того, кандидаты должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

  • Наличие у семьи трех и более детей или детей до 2 лет.
  • Наличие внутри перемещенных лиц.
  • Семья возглавляется одним из родителей, включая одиноких родителей.
  • Наличие беременной женщины в семье.
  • Семья состоит из пожилых людей, включая одиноких лиц.
  • Наличие у семьи лиц с инвалидностью I или II группы.
  • Наличие лиц с серьезными проблемами со здоровьем.
  • Члены семьи, которые были ранены или погибли в результате обстрелов.
  • Жилье, разрушенное или поврежденное в результате военных действий.

Для получения денежной помощи нужно заполнить онлайн-анкету по ссылке. В случае соответствия критериям отбора с зарегистрированными свяжутся представители благотворительного фонда.

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