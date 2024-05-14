Некоторым украинцам предлагается денежная помощь в размере 3600 гривен в месяц в течение трех месяцев. Стало известно, кто может претендовать на выплаты и как их получить.

Жители Николаевской области могут получить денежную помощь в сумме 10 800 гривен на каждого человека в семье. Эти средства предоставляются благотворительным фондом "Руки милости" в сотрудничестве с World Vision в рамках проекта, направленного на помощь населению, пострадавшему от конфликта в Украине.

Жителям поселка Березнеговатое и города Снигиревка в Николаевской области предлагаются выплаты денежной помощи в размере 3600 гривен на человека в течение трех месяцев. Чтобы претендовать на это пособие, кандидаты должны отвечать следующим требованиям:

Не получать денежную помощь от международных организаций за последние три месяца.

Иметь доход на человека менее 6318 гривен в месяц, не считая социальных выплат и денежной помощи.

Кроме того, кандидаты должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

Наличие у семьи трех и более детей или детей до 2 лет.

Наличие внутри перемещенных лиц.

Семья возглавляется одним из родителей, включая одиноких родителей.

Наличие беременной женщины в семье.

Семья состоит из пожилых людей, включая одиноких лиц.

Наличие у семьи лиц с инвалидностью I или II группы.

Наличие лиц с серьезными проблемами со здоровьем.

Члены семьи, которые были ранены или погибли в результате обстрелов.

Жилье, разрушенное или поврежденное в результате военных действий.

Для получения денежной помощи нужно заполнить онлайн-анкету по ссылке. В случае соответствия критериям отбора с зарегистрированными свяжутся представители благотворительного фонда.

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