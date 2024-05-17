Давайте поговоримо про те, як збільшити врожай помідорів, щоб ви могли з упевненістю увійти цього сезону.

Здоров'я землі, стійкість до хвороб, правильний полив та сонячне світло – основи щедрого врожаю помідорів .

Ми можемо багато зробити, щоб наші рослини помідорів були максимально здоровими. Здорові рослини призводять до рясного врожаю помідорів.

Декілька ключових порад досвідчених городників з вирощування щедрого врожаю помідорів:

Українцям слід звернути увагу на рівень азоту у ґрунті, який може призвести до появи великої кількості листя, але не до великого виробництва помідорів.

Люди часто кажуть, що їхні помідори виглядають здоровими, але мало плодів. Однією з можливих причин є надлишок азоту.

Занадто багато добрив без плану може призвести до опіків помідорів, збільшення шкоди від шкідників та хвороб, а також до надмірного вмісту солей у ґрунті, що призводить до зниження pH.

Грунт для помідорів повинен бути трохи кислим (від 6,2 до 6,8), щоб забезпечити доступність життєво важливих мінералів і поживних речовин.

Недоступність необхідних поживних речовин та мікроелементів може призвести до зниження врожайності помідорів.

Будьте обережні при коригуванні pH за допомогою вапняку, так як його легше підвищити, ніж знизити, тому не божеволійте при застосуванні.

Вплив високого рівня pH може бути тривалим та руйнівним.

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